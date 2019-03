Nyopdaget slange kan bide dig med lukket mund

En jordhugorm i Liberia behøver ikke engang åbne gabet for at sætte hugtænderne i dig

Dybt inde i de mørke skove ved den afrikanske vestkyst har et hold krybdyrsforskere fundet en ny slangeart, der kan skade dig med sit giftige bid - uden overhovedet at åbne munden. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af slangen.

Slangen tilhører slægten af jordhugorme, der er kendt for at have lange hugtænder helt ude i mundvigene.

Slangen kan stikke tænderne ud, selv når munden er lukket, og dermed kan den angribe og ramme sin modstander med lukket mund eller fra siden.

Udover sit snedige bid kan slangen kaste sig langt fremad, hvilket gør den ekstremt farlig.

Det oplevede forskerne fra Berlin's Natural History Museum på egen krop, da de prøvede at indfange slangen i Liberia.

Én af krybdyrsforskerne prøvede at samle slangen op, som man normalt ville gøre, ved at tage slangen med et fast greb bag dens hoved og presse dens mund sammen.

Slangen forsøgte gentagne gange at angribe forskeren med sine hugtænder, skriver forskerne i deres videnskabelige artikel, hvor de beskriver den nye art.

Ingen kom til skade, skriver forskerne også, men hvis det var skete, ville det have skabt alvorlige vævsskader, hvilket ville resultere i store smerter, hævelser og blæredannelser. Uden en modgift ville man endda kunne miste sine fingre.

Foruden slangen i Liberia indsamlede forskerne yderligere to slanger, som de fandt ved en kaffe- og en bananplantage i det sydøstlige Guinea.

Forskerne har kaldt den nyopdagede art for Atractaspis branchi. Den er en tilføjelse til slægten af jordhugorme, der består af mindst 21 arter, som for det meste findes i det Afrika syd for Sahara.

