Nyt dyrestudie: Spis afføring og bliv stærk

Lort eller gulerod? Kaniner bliver stærkere og større af at spise sin afføring

Spis lort, og bliv stærk.

Det er det nyeste kostråd til kaniner ifølge et nyt kinesisk studie, skriver the Independent ifølge Videnskab.dk.

Det er tidligere blevet observeret, at kaniner har en særlig appetit for sin bløde fæces (afføring), og det er der tilsyneladende god grund til.

Indtagelsen af den bløde kaninlort er nemlig god for gnaverens fordøjelse, og så hjælper den både på kaninernes vægt og styrke, konkluderer forskere fra Henan Agricultural University i Kina.

Forskerne opdrættede to grupper af hvide kaniner:

Den ene kontrolgruppe fik adgang til sin normale føde, hvilket inkluderer sin egen høm-høm

Den anden gruppe blev forhindret at spise sin egen høm-høm.

Efter det 90-dage lange eksperiment blev 12 af kaninerne bedøvet, aflivet og dissekeret.

Efter dissektionen fandt forskerne ud af, at kropsvægten, madindtaget og væksten blandt kaninerne, der ikke spiste fæces, var betydeligt lavere end hos kontrolgruppen.

Deres lever, samt mængden af lagret fedt var også mindre end hos kontrolgruppen. Desuden havde de generelt fået 15 til 22 procent mindre protein.

Forskerne mener, at det skyldes, at de gik glip af mange af de vitaminer og mikrobielle proteiner, som den bløde kaninlort er rig på.

