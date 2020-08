Nyt fund: Forhistorisk helvedsmyre spidder kakerlak

En forhistorisk myreart med horn og et kæbeparti, der minder om en le, blev for 99 millioner år siden indkapslet i et stykke rav, mens den var i gang med at angribe en uddød slægtning til nutidens kakerlakker.

Kampen mellem myren, som går på engelsk også går under navnet ’Hell ant’ - helvedsmyre, og kakerlakken (Caputoraptor elegans), blev for nylig afsløret af amerikanske, franske og kinesiske forskere i det videnskabelige tidsskrift Current Biology. Det skriver Videnskab.dk.

Fundet er det første, som viser, hvordan Kridttidens helvedsmyrer (Haidomyrmecine) angreb deres bytte.

Myren brugte sin le-lignende kæbe til at fastholde kakerlakken, som den så spiddede med sit hornlignende vedhæng.

Ravklumpen giver et uvurderligt indblik i, hvordan myrerne udviklede sig evolutionært, siger forskerne:

- Forstenet adfærd er overordentlig sjældent, især nedlæggelse af byttedyr, jubler forskningsleder Phillip Barden fra Afdeling for Biologiske Arter på New Jersey Institut for Teknologi i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Indtil videre har palæontologer måttet nøjes med at opstille hypoteser om, hvordan helvedsmyrerne brugte deres spektakulære kæbeparti, når de nedlagde bytte. Hypoteserne bygger på tidligere fund af helvedsmyrer under udgravninger.

Forskernes hypotese har været, at helvedsmyrerne bevægede deres kæbeparti op og ned i en bevægelse, der ikke ses hos nutidens myrer. Hypotesen bliver bekræftet af den forstenede fangstakt.

- Siden de første helvedsmyrer blev udgravet for omkring 100 år siden, har det været et mysterium, hvorfor disse myrer er så anderledes fra dem, vi kender i dag, siger Phillip Barden i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne mener, at den aggressive helvedsmyre og en lang række andre forhistoriske myrearter uddøde i en af de store masseudryddelser for 65 millioner år siden. Kakerlakken, der bliver angrebet af helvedsmyren, er også uddød i dag.

