Nyt fund giver historiker ret efter 2.469 år

Fundet af et nyt, nærmest intakt skibsvrag tyder på, at den græske historiker Herodot havde ret i sin over 2400 år gamle beretning. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Herodot drog til Egypten og berettede om flere usædvanlige - og indtil i dag sagnomspundne - skibe ved navn Baris, som sejlede op og ned af Nilen.

På grund af manglen på arkæologiske beviser, har forskere og lærde i flere århundreder imidlertid sået tvivl om, hvorvidt de usædvanlige skibe overhovedet har eksisteret.

Indtil nu.

Opdagelsen af det store skibsvrag tyder på, at Herodot var meget præcis i sine beskrivelser af skibene. Det fortæller arkæolog Damian Robinson, der er direktør for The Oxford Centre for Maritime Archaeology.

- Det, vi så på, var det samme, som Herodot beskrev, fortæller Damian Robinson til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Skroget af skibet, der har fået navnet 'skib 17'. (Foto: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation)

- Det var først, da vi opdagede dette vrag, at vi indså, at Herodot havde ret, fortsætter han.

Med udgravningen af det, der nu kaldes skib 17, er der fundet et stort, halvmåneformet skrog på omtrent 28 meter og en ny, hidtil ukendt form for konstruktion af tykke planker, der er samlet med tapper.

- Det er en helt unik konstruktion, som vi aldrig har set før, fortæller Damian Robinson til The Guardian.

Hele 70 procent af skroget menes at ligge velbevaret på bunden af Nilen.

