Nyt fund: Spillede kinesisk adelsdame polo på æselryg?

Det tyder et nyt fund på

Iklædt sit fineste sportstøj red den kinesiske adelsdame Cui Shi muligvis rundt på sit æsel med en kølle i hånden og spillede polo for over 1.000 år siden.

Ifølge Gizmodo har kinesiske arkæologer i hvert fald fundet tre æselskeletter begravet sammen med den 59-årige adelsdame, som levede under det kinesiske.



Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Tekster fra det kinesiske Tang Dynasti (618 til 907) beskriver, hvordan æsler blev brugt til at spille en slags fortids-polo. Men det er ifølge forskerne første gang, man har arkæologiske beviser for begivenhederne, skriver Gizmodo.

Polo var prestigefyldt og farligt og blev traditionelt spillet til hest. Da sporten kom til Kina, blev også æsler - som traditionelt var pakdyr - taget i brug.



- Æselpolo, hvor man bruger små og mere stabile æsler frem for heste, blev en alternativ yndlingssport for elitens kvinder og ældre medlemmer, såvel som de mindre velhavende, skriver studiets forfattere ifølge Gizmodo.

Ifølge gamle kinesiske skrifter var Cui Shis mand ferm til polo på hesteryg og mistede angiveligt et øje under en kamp.

Hvorvidt adelsdamen selv har spillet polo, og æslerne med garanti er blevet brugt til fortids-polo, er vanskeligt at sige med absolut sikkerhed. Det ville kræve lignende arkæologiske fund for at bekræfte, skriver Gizmodo.

