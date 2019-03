Nyt materiale blokerer lyd, men lader luft og lys passere

Det nye materiale kan måske gøre det lettere at støjdæmpe i fremtiden

Løvblæsere, droner, flyvemaskiner, bilmotorer, sirener, blæsten, der hiver i træet. Specielt hvis du bor i byen ved du, at larmen kan være overalt.

Nu har har to forskningsingeniører fra Boston University i USA opfundet et materiale, der måske kan gøre verden til et roligere sted. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af forskerne, der tester materialet.

Gennem kompleks matematik og en 3D-printer har forskerne skabt et materiale, der på mange måder virker ulogisk: Lys og luft kan bevæge sig gennem det, men lyd kan ikke.

'Akustisk metamateriale' kalder forskerne deres nye lyddæmpende opfindelse.

- Ideen er, at vi matematisk set kan designe en ting, der kan isolere lyden fra alt, fortæller en af forskerne bag det nye materiale, ingeniør og professor ved Boston University, Xin Zhang, i pressemeddelelsen.

Og det er de tilsyneladende lykkedes med.

De har således designet og 3D-printet en donutformet prop, der har en struktur, som slår lydbølger tilbage, men lader luft og lys passere.

De testede deres opfindelse med en højtaler og et langt rør, som deres prop kunne passe ind i.

Deres materiale kunne blokere 94 procent af lyden, der blev afspillet fra højtaleren, som spillede en særlig højfrekvent tone.

Ifølge forskerne virker deres materiale også som lyddæmper i mange andre former, så man kan designe og bygge med materialet alt efter behov.

- Vores struktur er super let, åben og smuk, siger Xin Zhang i pressemeddelelsen.

