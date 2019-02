Nyt om Stonehenge-mysteriet: Blev de tonstunge sten slæbt 230 kilometer?

Hvor kom de tonstunge sten, som udgør det monumentale Stonehenge, fra, og hvordan blev de transporteret?

Det er et af de store mysterier bag det kendte stenmonument, og nu har en ny udgravning i en walisisk bjergkæde givet en mulig forklaring. Det skriver Videnskab.dk.



Udgravningen peger ifølge The Guardian på, at folk fra bondestenalderen har transporteret de mange sten over land fra et stenbrud i Wales og 230 kilometer øst til Salisbury i det sydlige England, hvor Stonehenge står i dag.

Det er en helt ny teori, fortæller en af arkæologerne bag, Rob Ixer, der forsker ved UCL Institute of Archaeology i England, til the Guardian:

- Den tidligere teori har gået på, at de (stenene, red.) var blevet slæbt ned ad de sydlige skråninger til Milford Haven (en by i det sydlige Wales, red.) og transporteret med en flåde langs Severn estuary og River Avon (to floder, red.) og frem til Salisbury. Nu mener vi i stedet, at det er sandsynligt, at stenene var transporteret manuelt, siger han.

Det mener de på baggrund af en udgravning i den walisiske bjergkæde Preseli Hills, hvor de har fundet to store monolit-stenbrud, der ser ud til at have forbindelse til Stonehenge.

Ved stenbruddene har de blandt andet fundet nogle kæmpe sten i en helt naturlig søjleform samt nogle markeringer af, at flere af søjlerne er hugget af.

De har også opdaget en del kileformede stenværktøjer, som, de mener, har været brugt til at frigøre stenene, ligesom de har opdaget en konstrueret platform.

Man har samtidig foretaget kulstof 14-datering af stenen, der peger på, at de stammer fra 4000 f.v.t., hvilket passer godt med dateringen af Stonehenge.

Alt dette sammen med stenbrudenes placeringer tyder altså ifølge arkæologerne på, at de monolitter, der udgør Stonehenge, er blevet transporteret fra det vestlige Wales 230 kilometer over land.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Antiquity.

