Nyt studie afslører: Sådan fik rum-objekt sin bizarre cigarform

Det aflange rum-objekt ’Oumuamua blev opdaget i vores solsystem i 2017. Siden da har det undret astronomer, hvad det er, og hvordan det blev skabt.

En af mysterierne ved ’Oumuamua er, at den hverken er omgivet af gas eller støv, og derfor ikke kan være en komet.

Nu kommer et nyt studie udgivet i Nature Astronomy med de første mulige svar på, hvordan objektet fik sin cigarform.



Det skriver UC Santa Cruz i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Vores mål var at komme frem til et fyldestgørende scenarie baseret på velfunderede fysiske principper, for at sætte alle de lovende ledetråde sammen, siger studiets medforfatter Douglas N.C. Lin, professor i astronomi og astrofysik ved University of California, til UC Santa Cruz.

Ved hjælp af computersimulationer er forskerne nået frem til, at ’Oumuamua kan være en ’aktiv asteroide’ skabt af tidevandskræfter ligesom dem, der påvirker oceanerne på Jorden.



Teorien går på, at ’Oumuamua muligvis engang var en del af et mindre rum-objekt, der passerede meget tæt forbi et større – for eksempel den værts-stjerne, objektet roterede om.

Når et mindre rum-objekt kommer for tæt på et større, vil det større objekts tidevandskræfter rive det mindre rum-objekt itu i ekstremt aflange fragmenter.

De mange små stykker af rum-objektet kan derefter blive slynget ud i rummet. Det er, hvad forskerne tror, der er sket med den mystiske rum-cigar.



Det er dog stadig højst usikkert, om den forklaring virkelig holder stik, skriver UC Santa Cruz i pressemeddelelsen.

En astronom, der ikke har været med i studiet, er dog begejstret:

- Ideen om at ’Oumuamua er et stykke af et større objekt, som blev ødelagt af tidevandskræfter ved at passere tæt forbi sin værtsstjerne, blev foreslået af Matija Ćuk i 2018. Men det er det første studie, jeg har set, som virkelig udforsker ideen i detaljer og viser, at det kan forklare, hvordan ’Oumuamua blev skabt og mange af dens usædvanlige karakteristikker, siger Alan Jackson, professor I astronomi ved School of Earth and Space Exploration fra Arizona State University, til The Guardian.

