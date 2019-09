Nyt studie: Aliens kan have været på Jorden

Der kan være fremmede civilisationer i Mælkevejen - vi ved det bare ikke, for de har ikke besøgt os i 10 millioner år.

Sådan lyder en vild hypotese, der netop er blevet fremlagt i et nyt studie.

Det nye studie antyder, at aliens fra andre civilisationer i rummet måske blot venter med at udforske galaksen, da de forsøger at udnytte stjernernes bevægelse til at transportere sig i rummet:

Stjerner og planeterne omkring dem kredser rundt i galaksen på forskellige 'stier' i forskellige hastigheder, og de passerer lejlighedsvist hinanden.

Ifølge forskerne af det nye studie kan eventuelle aliens derfor bare vente på, at deres destination kommer nærmere af sig selv.

Hvis det er tilfældet, vil det tage rigtig lang tid for civilisationer at besøge andre planeter.

Måske har de ikke nået os endnu - og hvis de har, var det måske for lang tid siden, før mennesket var udviklet, antyder forskerne i undersøgelsen.

Undersøgelsen er et forsøg på at svare på det spørgsmål, der er kendt som Fermi-paradokset, som spørger, hvorfor vi ikke har fundet tegn på liv fra rummet.

Paradokset blev først præsenteret af fysikeren Enrico Fermi, der - efter sigende - under en frokost med en gruppe kollegaer i 1950 sagde de berømte ord: »Hvor er alle andre?«

Siden har spørgsmålet givet astronomer hovedbrud.

I det nye studie kommer altså det hidtil uhørte bud: Måske er de fremmede civilisationer bare langsomme og strategiske.

'Hvis du ikke tager højde for stjernernes bevægelse, når du prøver at løse dette problem, har du dybest set en ud af to mulige løsninger. Enten forlader ingen deres planet, eller også er vi faktisk den eneste teknologiske civilisation i galaksen.'

Sådan siger Jonathan Caroll-Nellenback, der er postdoc i fysik og astronomi ved University of Rochester i USA og hovedforfatter på det nye studie, til Business Insider.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift The Astronomical Journal.

