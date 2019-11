Nyt studie: Delfiner er ’højreorienteret’

Delfiner drejer til venstre, men foretrækker at have højre side tæt på havbunden, når de jager et bytte.

Det peger et hold forskere i hvert fald på i et nyt studie, publiceret i Royal Society Open Science.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskerne undersøgte delfiner af arten øresvin ved Bahamas. Her noterede de, at når delfinerne ekkolokaliserede (orienterede sig baseret på ekkoer af egen lyd) efter føde tæt ved havbunden, drejede de altid skarpt, før de jog næbbet ned i sandet og fangede byttet.

Af de 709 vendinger, som forskerne optog, var 99 procent af dem til venstre.

En venstredrejning indikerer, at delfinerne foretrækker højre side, fordi det holder delfinens højre øje, og højre side tæt på havbunden.

Der blev kun optaget fire højredrejninger, og de var alle sammen foretaget af den samme delfin, fremgår det på The Guardian.

Omkring 90 procent af alle mennesker er højrehåndede, men vi er ikke de eneste. Både gorillaer tenderer til at være højrehåndede, og selv katte har en foretrukken side.

James Herbert-Read, lektor i biologi på Cambridge University, udtaler til The Guardian, at dette studie er en tilføjelse til en lang række beviser for, at mange arter har en bestemt præference af hånd til nogle opgaver.

Han påpeger, at der skal laves mere forskning for rigtigt at forstå delfinernes tilbøjelighed til at være højre'håndede', men alligevel finder han det bemærkelsesværdigt, at delfinernes præference var så gennemgående.

- Styrken af, at omkring 99 procent af vendingerne var til venstre, viser, at der er en større venstre/højre-præference blandt delfiner end blandt mennesker. Det er sjældent at se en så konsistent og stærk opdeling mellem individer i en population, siger Dr James Herbert-Read.





Andre artikler på Videnskab.dk:

LÆS OGSÅ: Den er god nok: Delfiner har krøllede kønsorganer

LÆS OGSÅ: Hvorfor foretrækker vi at bruge den ene hånd fremfor den anden?

LÆS OGSÅ: Hvorfor stikker myg bestemte mennesker?