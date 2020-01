Nyt studie: Dét kan ødelægge din biografoplevelse

Et nyt studie har fundet ud af, at høje forventninger kan ødelægge din biografoplevelse

Du kender det måske godt.

Du er blevet lokket med ind i biografen af kæresten, og du skal se en film, som du tror, er virkelig dårlig. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du skal se Cats, der er blevet sablet ned af filmanmelderne.

Og da filmen er færdig, har du haft helt ret. Det var en lortefilm, og du har spildt to timer af din dyrebare tid.

Men du er ikke alene.

Faktisk er det helt almindeligt. Altså det med at lave forventninger også giver en dårligere oplevelse.

Sådan kan man tolke et nye studie, hvor forskere fra Ohio State University spurgte ind til 441 biografgængeres forventninger og oplevelse før og efter en tur i biffen.

Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Studiet viser, at de, som ikke havde nogen forventninger til filmen, følte sig glade efter at have set filmen, endda gladere end dem, som havde høje forventninger.

Mens de, som havde lave forventninger, også var dem, som nød filmen mindst.

Forskere mener, at resultaterne viser, hvor meget forventninger kan påvirke glæden ved en film, især en, såsom Cats eller Star Wars, hvor publikum har en historie med karaktererne eller historielinjen.

- Det hjalp ikke rigtig folk at gå ind med de lave forventninger, siger forfatter på studiet, James Bonus, lektor i kommunikation ved Ohio State University.

- Det negative bias, de gik ind med, trak dem ned, og selvom de var behageligt overraskede over filmen, kunne de stadig ikke lide det så meget, som andre mennesker gjorde.

- Det kommer til at handle meget mindre om, hvad der er i filmen, og meget mere om, hvad du forventede, at det skulle være.

- Min anbefaling ville være at have lidt mere venlighed i forhold til folk, der arbejdede på filmen, fordi din personlige oplevelse har meget mindre at gøre med deres arbejde og meget mere at gøre med din forudgående overbevisning, siger Bonus.

