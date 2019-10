Nyt studie: Overset faktor udløste masseudryddelse

Surheden i havene fik måske økosystemer til at kollapse for 66 millioner år siden

Når vi forbrænder kul, olie og gas, optager verdenshavene enorme mængder af CO2, der er med til at forsure vandet.

Forsuring er, når jord, vand eller luft udsættes for syrepåvirkning, og surhedsgraden ændres.

Nu mener forskere at have fundet ud af, at forsuring af verdenshavene var årsagen til, at 75 procent af livet i havet blev udslettet for 66 millioner år siden. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Vi risikerer derfor måske at opleve det samme, hvis forsuringen af verdenshavene når samme niveau som for 66 millioner år siden, konkluderer forskerne.

Men studiet møder også kritik for at sammenligne den forsuring, man oplevede for flere millioner år siden, med den forsuring, vi oplever i dag.

Da en meteor ramte Jorden for 66 millioner år siden, medførte det et kraftigt fald i havets pH-værdi. Det viser den kemiske analyse af små muslingeskaller, som er grundlaget for studiet.

Forsuringen skyldes ifølge forskerne, at meteoritten ramte klipper med sulfat og carbonat, hvilket fik svovlsyre og kulsyre til at regne fra himlen.

Havenes forsuring gjorde det svært for mange arter at overleve i havet, fordi deres kalkede skaller begyndte at gå i opløsning.

Derfor mener forskerne bag studiet, at forsuring i verdenshavene igen kan medføre et lignende 'økologisk sammenbrud'.

Men ifølge Phil Williamson fra University of East Anglia, der ikke er en del af det nye studie, er der ikke nok beviser for, at forsuring rent faktisk forårsagede masseudryddelsen dengang.

'Da asteroiden ramte, var atmosfærisk CO2 naturligvis allerede meget højere end i dag, og pH-værdien meget lavere,' siger han til The Guardian og fortsætter:

'Derudover forårsager store asteroide-påvirkninger også langvarigt mørke.'

Ifølge Phil Williamson skal man derfor være forsigtig med at sammenligne forsuringen for 66 millioner år siden med den, man oplever i dag.

»Ikke desto mindre er undersøgelsen en advarsel om, at de globale ændringer i havkemi, som vi oplever, potentielt kan forårsage stærkt uønskede og uoprettelige skader på havbiologien,« tilføjer Phil Williamson over for The Guardian, skriver Videnskab.dk.

