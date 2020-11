Oddere lærer af hinanden – bliver måske deres redning

Oddernes evne til at lære fra sig kan blive vigtig i deres kamp for overlevelse, fortæller forskere

Forestil dig, at du sidder til eksamen og er gået i stå med opgaven. Du kæmper ikke om at få et 12-tal, men om at få lov til at få mad.

Du bliver desperat og ser over på din bedste ven, der er i gang med at løse opgaven. Du kopierer det, han gør, og I får begge lov til at spise.

Sådan var virkeligheden for en gruppe asiatiske dværgoddere (Aonyx cinereus), der var forsøgsdyr i et eksperiment. Det skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

Et hold forskere fra University of Exeter i England fandt under forsøget beviser for, at oddere tager ved lære af at observere hinanden, også kendt som ’social learning’.



Forskerne gav odderne en række plastikbokse med kødboller indeni, som de kun kunne få adgang til, hvis de åbnede dem på en særlig måde.

Når én odder løste opgaven, var odderens ’tætteste’ venner hurtige til også at komme i mål.

De britiske forskere gav odderne den samme opgave flere måneder efter, og her var odderne 69 procent hurtigere til at løse opgaven, end de var første gang.

Ifølge forskerne tyder det på, at oddere har en langtidshukommelse.

Og det kan blive vigtigt i deres kamp for overlevelse.



'Mængden af asiatiske dværgoddere i det fri er faldende. Det skyldes mest af alt overfiskeri og forurening,' siger hovedforfatter til studiet Alex Saliveros til The Independent ifølge Videnskab.dk.

'Vores studie er det første til at bevise, at asiatiske dværgoddere har en langtidshukommelse og kan tage ved lære af andre, hvilket er en god nyhed, da det hjælper dem i kampen for fremtidig overlevelse og tilpasning til nye områder,' siger Alex Saliveros, der forsker ved Centre for Ecology and Conservation ved Exeters Penryn Campus i Cornwall.

Tidligere forskning viser, at glatpelsede oddere også er i stand til at tage ved lære af hinanden.

Den asiastiske dværgodder er verdens mindste art af oddere. De lever hovedsagligt i mangroveskove og friskvandsområder i Syd- og Sydøstasien.

