Oldgammelt hunde-DNA afslører: Sådan spredte hunde sig

Der var langt større genetisk forskel mellem hunde før i tiden.

Forskning i fossiler fra hunde bliver ved med at afsløre hemmeligheder om hunde og menneskers liv for tusindvis af år siden.

Den mest omfangsrige undersøgelse hidtil viser, hvor hurtigt hunde spredte sig over hele Jorden, efter de blev tæmmet af oldtidens mennesker.

Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et kort over hundenes udbredelse. https://videnskab.dk/naturvidenskab/oldgammelt-hunde-dna-afsloerer-saadan-har-hunde-spredt-sig-i-verden

Ifølge studiet var hunde for 11.000 år siden allerede splittet op i fem forskellige genetiske stamtavler og havde spredt sig verden over.

Forskerne bag studiet fortæller samtidig, at hunde formentlig stammer fra en uddød ulverace, der endnu ikke er identificeret. Flere forskere er dog uenige med denne påstand, skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet påstår samtidig, at mennesker begyndte at tæmme hunde for omkring 20.000 år siden – dog uden at præsentere et bevismateriale. I dag er der bred enighed i forskerverdenen om, at hunde blev tæmmet for omkring 15.000 år siden.

DNA-materialet fra studiet viser, at der var langt større genetisk forskel mellem oldtidens hunde, end der er mellem moderne hunde.

I forbindelse med det omfattende studie er der fortsat mange spørgsmål, som forskerne mangler at finde svar på.

Spredningen af hunde verden over kan flere gange spores til fordelingen af mennesker, men andre gange afviger hundenes geografiske bevægelser fra menneskenes.

For eksempel stammer flere hunde i Afrika fra Mellemøsten, men ingen mennesker migrerede til Afrika fra Mellemøsten på daværende tidspunkt, ifølge studiet.

Forskerne undrer sig også over, at tamme hunde, der parrede sig med ulve, ikke fik ny ulve-DNA i deres gener.

Selvom forskerne bliver bedre til at kortlægge hundenes udvikling over tid, mangler man stadig flere svar for at finde ud af, hvor, hvornår og hvordan mennesker tæmmede hunde for tusindvis af år siden.

Forskerholdet består blandt andet af Greger Larson fra University of Oxford, Pontus Skoglund og Anders Bergstrøm fra Francis Crick Institute i London, samt Laurent Frantz fra Queen Mary University i London.

