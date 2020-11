Oldtidskvinder jagede på lige fod med mænd

For tusindvis af år siden var kvinder i Sydamerika og Nordamerika jægere på lige fod med mænd.

Det konkluderer i hvert fald en række forskere i et nyt studie, hvor man har analyseret fundet af resterne af en kvindelig jæger i Peru. Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk. Hvor du også kan se et kort over forskernes fund. https://videnskab.dk/kultur-samfund/grav-med-kvindelig-jaeger-antyder-i-oldtiden-jagede-kvinder-i-syd-og-nordamerika-paa

I mange år har det været vidt og bredt forstået, at mænd i oldtiden var jægere, mens kvinder var samlere.

Men med fundet af resterne fra en 9.000 år gammel kvindelig jæger – samt opdagelsen af flere andre gravsteder forskellige steder i Nord- og Sydamerika – peger pilen på, at kvinder i oldtiden jagede lige så meget, som mænd gjorde.

'Disse fund støtter idéen om, at vi i dagens samfund tager kønsrollerne for givet, og at opdelingen af mænd og kvinder ikke har været, som man hidtil har troet,' siger Randy Haas, der er adjunkt i antropologi på University of California, og hovedforfatter bag studiet, til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Et stort antal grave blev fundet i Andes-bjergene i 2013. Fem år efter begyndte en række forskere at gennemgå området.

To ud af seks fundne grave indeholdt jagtredskaber, men særligt den ene af gravene var interessant.

Her var jagtredskaberne mere spektakulære, og forskerne begyndte at spekulere i, om hvor vigtig denne mandlige jæger måtte have været for sit samfund.

Efter en nærgående analyse af knogleresterne, fandt forskerne frem til, at jægeren, der blev mellem 17 til 19 år, i virkeligheden var en kvinde.

I sidste ende var det en prøve af proteinerne i jægerens tænder, der bekræftede forskerne i antagelsen.

Herefter udvidede forskerne eftersøgningen efter flere kvindelige jægere.

Holdet identificerede 429 skeletter fra 107 oldgamle gravpladser over hele Nord- og Sydamerika.

27 af skeletterne var begravet med unikke jagtredskaber ligesom den 9.000 år gamle kvindelige jager.

11 af disse var kvindelige jægere.

Statistiske analyser viser, at mellem 30 til 50 procent af oldtidens jægere var kvinder, hvilket peger på, at kvinder var lige så meget ude at jage efter føde, som mænd var, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

