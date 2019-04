Onani-maskine skal hjælpe generte sæddonorer

- Der er efterspørgsel på vikingesæd.

Sådan har formanden for Dansk Fertilitetsselskab, Elisabeth Carlsen, tidligere sagt til Ekstra Bladet om den økonomiske fremgang, de danske sædbanker oplever i disse år.

Om vi i fremtiden kommer til at se danske donorer benytte sig af det seneste skrig på 'markedet', er imidlertid uvist.

Et kinesisk firma har nemlig sendt en mobil onani-maskine på markedet, der har til formål, at 'udtrække sæd fra mænd, der ellers er for generte til at onanere på et hospital.'

Det skriver Tech Times og Reuters.

Brugt i hele verden

Maskinen er udstyret med en smurt vagina-lignende indgang, der både kan tilpasses i hastighed, kraft og varme.

Når maskinen har gjort sit arbejde, bliver ladningen automatisk indleveret til hospitalet.

- Onani er som regel hospitalernes primære metode til at indsamle sæd, men de leverer hverken det rette miljø eller udstyr, siger Din Guijiang, der er opfinder og bestyrelsesformand i Kinas Jiangsu Sanwe Medical Science and Technology Center, ifølge Tech Times.

- Det er på den baggrund, at vi har opfundet 'sæd-udvinderen', der også er utrolig brugervenling.

Maskinen, der koster 5000 pund svarende til 43.000 kroner, sælger knap 10.000 enheder årligt og bliver brugt på kliniker i både USA, Tyskland, Rusland og Frankrig.

Kina har i de senere år kæmpet for at finde en løsning på den faldende fødselsrate i landet, ligesom man kæmper med et relativt lavt antal kinesiske donorer.

Maskinen blev opfundet i 2014.