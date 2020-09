Opdagelse: Den syngende hund er ikke uddød

Nye genstudier viser, at Papua Ny Guineas syngende hunde lever videre i naturen

Hvis du nu tilfældigvis befinder dig ude i skoven i Papua Ny Guinea og hører lyden af noget, der minder om en tepotte, der hyler, tænker du måske, at du er ved at blive skør.

Men den skingre tone kommer fra Ny Guineas syngende hund, som indtil for nylig har været formodet uddød i naturen i mere end 50 år. Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Hundens latinske navn er Canis dingo hallstromi, og ingen eksemplarer er blevet observeret i den vilde natur siden 1970’erne.

I 2018 rejste et hold forskere til Papua Ny Guinea for at tage en række blodprøver fra den syngende hunds nære slægtning, Ny Guineas ’highland wild dog’.

- Vi opdagede at Ny Guineas syngende hunde og highland wild dogs’ arvemasse næsten er ens. Meget mere ens end nogen andre hundearter, fortæller Heidi Parker, der er ph.d. hos National Human Genome Research Institute i Maryland i USA, til Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Parker har stået for analysen af arvematerialet mellem de to hundearter, og hendes – og resten af forskernes konklusion – er opsigtsvækkende.

Ifølge forskerne er der en smule forskel imellem de to arters arvemasse, da de har været adskilt fra hinanden i årtier og har været igennem indavl.

Mellem 200 og 300 af Ny Guineas syngende hunde har levet i bevaringscentre i mange år, og her har deres arvemasse altså udviklet sig anderledes end highland wild dogs.

Det indikerer, at highland wild dogs er de oprindelige syngende hunde, mens den art, der i dag bliver kaldt for syngende hunde, nedstammer fra den samme race, mener forskerne.

Det betyder også, at Ny Guineas syngende hunde ikke er uddøde alligevel.

