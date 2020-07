Opdagelse: Kulsorte dybhavsvæsener fanger lyset

Marinbiologen Karen Osborn fra Smithsonian Institution of Natural History i USA kunne ikke få et godt billede i kassen af de 'ultra-sorte' fisk, der bor 200 meter under havets overflade. Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere eksempler på de mørke skabninger.

Men så undrede hun sig over, om mon ikke der var en sammenhæng mellem kameraets lys og fiskene kulsorte ydre.

Ved hjælp af mikroskop-analyser af de dybtlevende væseners hud fandt hun sammen med sine kollegaer rigtigt nok frem til, at fiskene simpelthen 'fanger' lyset fra for eksempel et kamera.

Læs mere på Videnskab.dk: Disse 14 hajarter lever i Danmark

'Partiklerne i hudens pigment har præcis den rigtige farve og form til at fange og sprede et hvilket som helst lys, de ikke selv absorberer,' fortæller Osborn til BBC ifølge Videnskab.dk.

Hudens pigment-partikler er arrangeret i et tæt, tyndt lag, forklarer Osborn.

'Så i stedet for at spejle lyset ud i deres omverden, bliver det opslugt af hudlaget – det er en fælde.'

Fiskenes sorte hud er den perfekte camouflage til livet dybt under havet – og lysets – overflade.

Læs mere på Videnskab.dk: Gådefuld kæmpefisk filmet i dybhavet

Hernede bruger rovdyrene nemlig det såkaldte 'biolumiscente' lys til at lokke deres bytte til.

'Man ved aldrig, hvor det lys pludselig kommer fra,' fortæller Osborn til BBC ifølge Videnskab.dk.

'At leve i det dybe hav er ligesom at lege gemmeleg på en fodboldbane. Din bedste mulighed er at blive grøn og lægge dig så fladt på græsset som muligt.'

