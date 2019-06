Opdagelse: Permafrosten tør op med 70 års forspring

Den canadiske permafrost er begyndt at smelte. Og det går for hurtigt.

Forskere har fra 2003 til 2016 undersøgt permafrosten, og det stadie, området er i lige nu, forventede forskerne først ville ske om 70 år. Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Permafrost er betegnelsen for jordlag, der permanent er under frysepunktet. I praksis betyder det, at et område konstant skal være under frysepunktet i to år, før det klassificeres som permafrost.

Det internationale forskerteam har netop publiceret deres studie i det videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters.

- Vi var forbløffede over at se, at områderne blev så hurtigt påvirket af højere lufttemperaturer, siger postdoc Louise Farquharson til LiveScience ifølge Videnskab.dk

Hun er medforfatter til studiet og forsker ved Permafrost Laboratory ved University of Alaska, Fairbanks.

Forskerne har undersøgt permafrosten på tre canadiske øer, og de har for nyligt taget satellitbilleder af jorden.

Billederne viser, at de tidligere gennemfrosne jordlag nu er spækket med huller, så det nærmest ligner en ost. Hullerne kommer, fordi der dannes smeltesøer - ikke kun på overfladen, men også dybere nede i jordlagene.

Og netop dybden er vigtig at notere sig. For ifølge FN's klimapanels forudsigelser om temperaturstigninger i verden, burde permafrosten først have nået sin nuværende tilstand i 2090.

I løbet af den årrække, forskerne undersøgte permafrosten, oplevede de, at jordlagene på det nordligste område sank med 90 centimeter.

Det internationale forskerteam mener, at årsagen til optøningen skal findes i flere aspekter:

Højere lufttemperaturer om sommeren

lavere mængde af vegetation, som kan isolere områderne

og manglende is, som er frosset sammen med land

Det har økologisk betydning for nærområdet omkring permafrosten, at den smelter, men forskerne forudser også, at det vil være med til at forværre klimaforandringerne over hele kloden.

Det skyldes, at permafrosten er som en fryser, der gemmer på en masse organisk materiale. Når det bliver tøet op, vil bakterier kunne omdanne det organiske materiale til drivhusgassen CO2.

