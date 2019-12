Opmærksomhed: Efter halvandet sekund er det for sent

Hvis en gorilla pludseligt gik igennem et rum, ville du nok undre dig en anelse - men under de rette forudsætninger er det faktisk de færreste, der lægger mærke til den, har et berømt forsøg med en lige så berømt video tidligere vist.

Nu viser det sig, at hvis du ikke lægger mærke til noget nyt i dit synsfelt inden for 1,5 sekunder, så ser du det nok aldrig. Det skriver skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se den berømte gorilla-video.

Fænomenet er kendt som ’uopmærksomhedsblindhed’ (Inattentional Blindness).

Blindheden opstår, fordi mennesket kun kan rumme en begrænset mængde information på én gang, fortæller ph.d.-studerende Katherine Wood fra University of Illinois at Urbana-Champaign.

Hun har sammen med sin kollega Daniels Simons undersøgt, præcis hvor grelt det står til med menneskets opmærksomhedsevne.

Forskerne bad forsøgspersoner holde øje med hvide og sorte figurer, der bevægede sig i lige linjer på en computerskærm og indimellem skiftede retning, når de ramte skærmens kanter.

Forsøgspersonerne skulle så tælle, hvor ofte et objekt med en bestemt farve skiftede retning.

Mens forsøgsdeltagerne brugte deres opmærksomhed på at tælle figurer, ville et nyt objekt med form som et kryds glide hen over skærmen i løbet af enten fem sekunder eller halvandet sekund.

En anelse mere end halvdelen af forsøgspersonerne så krydset, hvis det var synligt i fem sekunder, og en anelse færre end halvdelen lagde mærke til det, hvis det viste sig i halvandet sekund.

- Det ville være naturligt at formode, at jo længere et objekt er synligt for dig, des større er sandsynligheden for, at du lægger mærke til det. Vi blev ret overraskede over, at det ikke hjalp ret meget, fortæller Katherine Wood til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Med andre ord kan der være en masse ting, vi går glip af i vores hverdag, selvom vi burde have mulighed for at opdage dem. Ikke mindst gorillaer.

