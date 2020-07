Opsigtsvækkende: Læger fandt levende orm i halsen på patient

…Og det er ikke et enkeltstående tilfælde.

Det var en noget ubehagelig overraskelse, der ventede lægerne, da de kiggede ned i svælget på en 25-årig japansk kvinde, som beklagede sig over vedvarende smerter i halsen.

Et nærmere eftersyn viste nemlig, at en 38 millimeter lang - og levende - rundorm havde fundet vej til kvindens hals og sat sig omkring hendes venstre mandel.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Rundormen blev fjernet med en pincet, og ifølge The Guardian hjalp det lille indgreb på kvindens symptomer.

Det var i larvens tredje stadie, at kvinden havde spist den i forbindelse med indtagelsen af den japanske ret sashimi bestående af rå fisk, skriver det britiske medie.

Og det er ikke et enkeltstående tilfælde. Ifølge forskerne bag studiet opleves det på verdensplan, at der kommer flere patienter med rundorm omkring mandlerne, hvilket ifølge dem kan tilskrives, at markedet for sushi og sashimi er vokset markant de seneste år.

Ormen kan imidlertid også ende omkring mandlerne på et menneske ved at indtage råt eller ikke gennemstegt kød, skriver The Guardian.

Studiet er publiceret i American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

