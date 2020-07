Opsigtvækkende: Månen yngre end hidtil troet

Du kender måske allerede til den herskende teori om, hvordan Månen blev til.

En såkaldt protoplanet kaldt Theia på størrelse med Mars ramte Jorden. Ud fra kollisionen opstod vores måne.

Planetforskere fra Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) har sammen med University of Münster regnet sig frem, at dét skete for 4,425 milliarder år siden.

Det er 85 millioner år tidligere, end vi tidligere har troet – med en usikkerhed på 25 millioner år, påpeger forskerne bag.

I Jordens tidligere historie var kloden dækket af en magna-ocean af glohede metaller, der med tiden gled dybere ned mod planetens kerne, hvor de ulmer i dag.

Jorden blev ifølge forskerne skabt, 140 millioner år før Theia ramte den og dannede Månen.



På samme måde som Jorden har også Månen haft et magna-ocean, der var mere end 1.000 kilometer dybt, ifølge pressemeddelelsen.

Indtil nu er det ikke lykkedes forskerne at regne ud, hvor lang tid det har taget for Månens ocean at størkne, men nu er det blevet muligt ved hjælp af en kompliceret computermodel.

De tyske forskere fandt frem til, at det tog 200 millioner år for magnaen at størkne, fremfor de 35 millioner, man tidligere havde antaget.

Og dét blev nøglen til at udregne, hvornår Månen blev dannet.

'Ved at sammenligne månestens sammensætning med den forudsagte sammensætning af magnaoceanet fra vores model blev det muligt at spore oceanets evolution tilbage til dets oprindelsestidspunkt, den tid hvor Månen blev formet,' fortæller medforfatter Sebrina Swinger ifølge pressemeddelelsen.

Og det er altså – cirka – 4,425 milliarder år siden, ifølge de tyske forskere.

