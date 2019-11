Opsigtvækkende: Mennesker kan fungere med en halv hjerne

For patienter med alvorlige hjernetumorer eller svær epilepsi kan det være en sidste løsning at få fjernet hele den ene side af hjernen.

Det tager omkring otte timer at foretage en sådan operation, og det er ikke uden risici.

Men nyt studie viser, at den tilbageværende hjernehalvdel er exceptionelt god til at komme sig - faktisk så god, at patienterne kan opføre sig noget nær 'normalt'.

Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Ofte udfører man operationen på børn, da forskere indtil videre mener, at man her opnår bedst effekt. Og mange af børnene kan efterfølgende gå, tale, løse og udføre dagligdags opgaver.



Dorit Kliemann, neurolog ved California Institute of Technology, er førsteforfatter til studiet, og hun forklarer til The New York Times, at den tilbageværende hjernehalvdel er så god til at komme sig, fordi den styrker de forbindelser, som er tilbage.

Så forbindelserne simpelthen 'samler op' og fortsætter arbejdet, som den manglende og tidligere syge hjernehalvdel før havde udført.

Da forskerne første gang mødte patienterne, var det ikke umiddelbart til at mærke, at de manglede den ene side af hjernen. Men da patienterne blev undersøgt i en MR-skanner, kunne man se det sort på hvidt.

- Vi kiggede på skanningsbillederne og tænkte, at disse hjerner ikke burde kunne fungere. Hvis du tager andre systemer, hvor flere dele er afhængige af hinanden, som for eksempel et hjerte, og deler det i to, så vil det jo ikke fungere, uddyber Ralph Adolphs, som er medforfatter til studiet.

Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Cell Reports.

