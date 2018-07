Orme var frosset ned i 40.000 år: Nu er de vågne igen

Et ufattelig hårdført slæng af små rundorme er lige vågnet efter at have været begravet i den Arktiske permafrost i 40.000 år, skriver ScienceAlert.com, ifølge Videnskab.dk.

40.000 år!

Rundormene, også kaldet nematoder, har længe været kendt for at kunne overleve ekstreme forhold, men nu har overlevelsen taget nye højder.

Da holdet af biologer for nylig optøede permafrost-prøver fra det nordøstlige Rusland, dukkede der rundorme af to forskellige slægter op.

Læs også på Videnskab.dk: Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?

Efter flere uger i en temperatur på 20 grader begyndte ormene så småt at vride sig i Petriskålene, som forskerne havde tilsat en lækker rundorme-diæt sprængfuld af næring.

Ved hjælp af kulstof-datering kunne forskerne se, at prøverne måtte være omkring 40.000 år gamle.

Lignende organismer ved navn tardigrader eller bjørnedyr har overlevet 30 års nedfrysning, og besidder en helt særlig evne til at lukke ned for deres metabolisme, når de udsættes ekstreme forhold.

Læs også på Videnskab.dk: Træning, der fjerner fedtet

Når vi bedre forstår rundormenes tilsvarende gode tilpasningsevner, kan det måske få os videre i vores teknikker til kryo-præservering (nedfrysning) af biologisk materiale, uden det dør.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Doklady Biological Sciences.

Læs mere på Videnskab.dk:

10 myter om proteiner - del I

Hvorfor får man hovedpine?