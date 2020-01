Overraskede forskere: Ulve vil også hente bolde

Måske nedstammer nutidens hunde fra ulve, der var glade for at hente en bold, siger forsker

Hunden nedstammer fra ulven, og de to dyr minder på mange måder om hinanden. Men når det kommer til at aflæse og interagere med os mennesker, så halter ulven langt bagefter. Ulven er nemlig ikke blevet domesticeret.

Derfor kom det også som lidt af en overraskelse for Christina Hansen Wheat fra Stockholm Universitet, da det lykkedes hende at få flere ulveunger til at hente en bold – en handling der anses som et klassisk hundetræk. Det skriver NPR ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et videoklip af en ulv, der henter bolden.

Hansen Wheat forsker i forskelle mellem hunde og ulve, og hun har som del af sin forskning opdrættet et kuld ulveunger.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan viser hunde følelser med forskellige ansigtsudtryk

Og det var da hun gennemførte en standardundersøgelse, som hundeopdrættere normalt bruger til at undersøge hundehvalpe, at det lille mirakel fandt sted.

Det lykkedes, til Hansen Wheats overraskelse, at hente bolden for hele 3 ud af 13 ulve, og det fik hende til at overveje, om evnen til at hente ting overhovedet er en egenskab, der kun findes hos hunde.

- Det kan have været en egenskab, som vi mennesker har udvalgt ulve baseret på, da vi begyndte at tæmme dem, forklarer hun til NPR ifølge Videnskab.dk.

- Ulve, som har vist denne form for adfærd, kan også have haft en fordel, ved at de lettere har kunnet skabe en forbindelse til vores forfædre, fortsætter hun.

Læs mere på Videnskab.dk: Lille hund har forbløffende stor klitoris

Evan MacLean, der er hundeforsker ved University of Arizona, ser det som en spændende og unik observation.

Han påpeger dog også, at ulven, der henter bolden i videoen, ikke bevæger sig lige så målrettet, som en hund gør, når den henter noget.

Men han vurderer stadig, at det er en interessant observation, der kan bane vejen for masser af ny forskning om hunden og ulvens fælles fortid.

Studiet om ulvens evner som boldhenter kan læses i tidsskriftet iScience.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvorfor slår vi katten af tønden?

Hvordan lærer man bedst ulve, at mennesker er farlige?

Hvem er klogets – katte eller hunde?