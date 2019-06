Overraskende: Det afgør, om du får din tabte pung tilbage

Jo flere penge, du har i tegnedrengen, des større er sandsynligheden for, at du får dem tilbage

Mange har prøvet at miste en pung. Den kan være tabt på gaden eller forlagt et offentligt sted.

Forskere har nu fundet ud af, at det faktisk er en god ide at have mange penge i pungen, hvis man altså vil gøre sig forhåbninger om at få den tilbage. -Med pengene i pungen, vel at mærke. Det skriver University of Zurich i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Et team sammensat af forskere fra universiteter i henholdsvis Zurich i Schweiz samt Michigan og Utah i USA har undersøgt stjålne punge i 355 byer fordelt over 40 lande.

Ifølge forskerne forudsiger den klassiske økonomiske model, at når en person finder en herreløs pung, vil vedkommende typisk beholde pungen og dens indhold - især hvis der er mange penge i den.

Men den opfattelse viser sig nu at være forkert. Forskernes undersøgelser viser nemlig, at jo flere penge, der er i en tabt pung, des større er sandsynligheden for at få pungen returneret.

Tendensen til især at levere store summer tilbage gjorde sig særligt gældende i Danmark, Sverige og New Zealand, mens folk i Kina, Peru, Kasakhstan og Kenya var mindst villige til at levere pungen tilbage.

Forskerne forklarer resultatet med, at finderen, for at beholde pungen, skal kæmpe med sin opfattelse af sig selv som en ærlig person.

Og den proces kan have større psykologiske omkostninger end de materielle goder, som tyven får ud af at beholde pungens indhold.

- Resultatet modsiger ikke kun rationel økonomisk tænkning, det er ret overraskende. Det viser også, hvor udbredt borgerlig ærlighed er, siger Shaul Shalvi i en kommentar til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Han er økonom ved Universitetet i Amsterdam og har ikke været en del af forskningsprojektet.

Forskerholdet analyserede omkring 17.000 mistede punge. Og det viser sig, at hvis der for eksempel ligger en nøgle i pungen, er der ligeledes stor chance for at få den tilbage.

Ifølge forskerne indikerer det, at der er en større grad af uselvisk adfærd hos borgere, end man måske skulle tro.

