Overraskende opdagelse

Ved et rent tilfælde er et palads, der kan dateres så langt tilbage som til år 1800 f.kr., blevet fundet i Irak.

Det oplyser Tübingen Universitet i en pressemeddelelse.

Fundet er blevet gjort ved Tigris-floden i den kurdiske del af Irak, hvor paladset, der er blevet navngivet Kemune, er dukket op.

Paladset er blevet dateret tilbage til 15. og 14. århundrede f.kr., hvor Mittani-riget dominerede store dele af Mesopotamien og Syrien. Det er imidlertid begrænset, hvor meget man ved om Mittani-riget, og man håber derfor, at det nye fund kan bidrage til ny viden om riget.

Foto: University of Tübingen and Kurdistan Archaeology Organization

Fundet blev gjort, da der i forbindelse med lavvande sidste efterår helt uventet dukkede rester af en oldtidsby op.

Arkæologer arrangerede derfor på kort tid en spontan 'redningsudgravning' af de ruiner, der dukkede op.

- Fundet er et af de vigtigste arkæologiske fund i regionen i de seneste årtier og illustrerer succesen for den kurdisk-tyske operation, siger arkæolog Hasan Ahmed Qasim fra den kurdiske arkæologiske organisation, der har udført arbejdet sammen med universitetet i Tübingen.

Hassan Ahmed Qasim. Foto: University of Tübingen and Kurdistan Archaeology Organization

På stedet har man fundet en omhyggeligt designet bygning med indvendige murstens-vægge på op mod to meter i tykkelse. Nogle vægge er mere end to meter høje.

- Vi har også fundet rester af vægmalerier i lyse nuancer af rød og blå. I det andet årtusinde før vor tidsregning var vægmalerier formentlig en typisk detalje i paladser i det antikke Nærøsten, men vi finder dem sjældent bevaret. Så at opdage vægmalerier i Kemune er en arkæologisk sensation, siger Ivana Puljiz fra Tübingen Universitet.

Rester af et vægmaleri fundet i ruinerne. Foto: University of Tübingen and Kurdistan Archaeology Organization

Det fundne palads er op til syv meter i højden og med adskillige rum, og forskerne vurderer, at paladset har været i brug meget længe. Inde i paladset har man blandt andet fundet nogle stentavler, som skal studeres og oversættes. En af tavlerne antyder, at Kemune var oldbyen Zakhiku, som bliver nævnt i en kilde, der er dateret tilbage til bronzealderen omkring år 1800 f.kr. Man vurderer derfor, at byen har eksisteret i mindst 400 år.

Foto: University of Tübingen and Kurdistan Archaeology Organization

Under paladsets storhedstid lå det omkring 20 meter fra Tigris' daværende flodbred, hvor det stod hævet over dalen.

Området med paladset blev oversvømmet i midten af 1980'erne i forbindelse med bygningen af Mosul-dæmningen, men det er siden dukket op i forbindelse med lavvande i området. I første omgang dukkede det op i 2010, men det er først nu, man har haft mulighed for at lave en udgravning.

Foto: University of Tübingen and Kurdistan Archaeology Organization

Det skyldes, at der har været usædvanlig lidt regn i området, og man har derfor også lukket ekstra vand igennem dæmningen for at imødekomme tørketilstande i det sydlige Irak. Vandstanden faldt derfor så meget i sommeren og efteråret sidste år, at det var muligt at lave udgravninger på stedet.