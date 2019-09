På besøg fra et andet solsystem: Det ligner en komet

I sidste uge var der flere meldinger om, at astronomer med stor sandsynlighed havde spottet et objekt fra et andet solsystem, der var på vej igennem vores.

Man har kun én gang tidligere observeret et objekt fra et andet solsystem, der har besøgt vores, da den cigarformede sten 'Oumuamua kiggede forbi i 2017.

Så endnu en gæst fra en andet solsystem ville være lidt af en verdensnyhed.

Nu er det imidlertid lykkedes et hold af astronomer at stille skarpt på objektet, der indtil videre går under navnet C/2019 Q4, og de har netop offentliggjort et billede af det i farver.



Billedet er taget natten mellem 9. og 10. september af Gemini North Telescope, der står på den inaktive hawaiianske vulkan Mauna Kea.

På billedet kan man se en hale fra objektet, der kan være et tegn på afgasning, som er en uddrivelse af gas fra materialet, og det sandsynliggør flere tidligere antagelser om, at C/2019 Q4 kan være en komet.



Det er første gang, at man har observeret tegn på afgasning fra et interstellart objekt, der besøger vores solsystem.

Der er også lavet spektralanalyser, og de giver et billede af en gæst, der ser meget familiær ud, skriver Space.com.

Spektret på C/2019 Q4 minder således meget om det, vi kender fra kometer i vores eget solsystem, og det tyder på, at C/2019 Q4's materie ikke er så forskellig fra det, vi kender fra vores eget solsystem, selvom den kommer langvejs fra.

C/2019 Q4 befinder sig tæt ved Solens position på himlen, og Solens stråler gør det stadig meget vanskelig at få et mere præcist kig på den lige nu.

Objektet bevæger sig dog i en såkaldt hyperbolsk kurve, og det giver en meget klar indikation om, at den stammer fra et andet solsystem.

Over de næste par måneder vil det blive lettere at observere vores interstellare gæst, der vil være synlig i op til et helt år, så der er masser af tid til at se nærmere på den.

C/2019 Q4 blev første gang spottet af den ukrainske amatørastronom Gennady Borisov 30. august.

