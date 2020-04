Palæontologer vilde med forstenet bræk og afføring

Selvom T. rex's store kæber og frygtindgydende tænder ofte løber med opmærksomheden, så er fodaftryk, opkast og - ja, lad os kalde det, hvad det er – lort, mindst lige så vigtigt for palæontologer, hvis de vil blive klogere på fortidsdyrenes omgivelser og adfærd.

Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder af fundene.

Opkast og lort er netop omdrejningspunktet i to nyere videnskabelige studier.

I hulerne La Brea Tar Pits i Californien har forskerne fundet små, fyldige klumper afføring, som de i førte omgang afskrev som helt almindelige efterladenskaber fra en nutidig rotte.

Ved nærmere eftersyn viste de sig at være 50.000 år gamle ekskrementer fra en for længst uddød art af skovrotte (Neotoma).

Selvom grotten er kendt for fund af kæmpe mammutter og sabeltigere, var forskerne henrykte over de små pølser:

- Gennem mange år har vi fundet alle 'skuespillerne' – de store dyr – i Rancho La Brea, men vi har manglet en 'scene' – planter og omgivelser – at stille dem på, forklarer palæontolog Alexis Mychajliw til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Han er postdoc ved University of Oklahoma samt førsteforfatter til det ene af de to nye studier.

Analogien illustrerer, hvordan eksempelvis forstenet afføring kan gøre forskerne klogere på fortidens planteliv. Plantelivet, som er grundlæggende for alle økosystemer og dermed basen for at forstå fødekæder.

Det andet videnskabelige studie tager os 200 millioner år tilbage i tidsmaskinen for at besøge Californiens nabostat Arizona, hvor Chinle Formationen ligger.

Først troede forskerne, at de havde fundet ældgamle knogler fra det uddøde fortids-krybdyr Revueltosaurus.

Det havde de også.

Men knoglerne lå knuste inde i en forstenet masse, som sandsynligvis er opkast.

Størrelsen på knogleresterne indikerer, at et temmelig stort rovdyr har haft blandingen i maven.

- Denne prøve og Chinle Formationen generelt giver et øjebliksbillede ind i en tid, hvor rovøgler gemte sig for Pseudosuchia (en krokodillelignende dinosaur, red.) og hvor krokodillernes galoperende forfædre styrede verden, fortæller ph.d. Caleb Gordon til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Han forsker ved Department of Earth and Planetary Sciences på Yale University og er førsteforfatter det andet af de to nye studier .

Professor i geologi Anthony Martin har udgivet flere populærvidenskabelige bøger om forstenet biologisk materiale. Han understreger, at vi ikke skal undervurdere oldgammel lort og opkast:

- I stedte for at tænke 'Ad, hvor ulækkert', så tænk mere på det, som om dyrene sender 'mad-selfies' fra fortiden! siger professoren til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

