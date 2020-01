Papegøjer samarbejder med usynlig ven

'Poppedreng vil ha’ sukker', lyder det ofte kævende fra papegøjer i tegnefilm.

Selvom det måske ikke er sukker, der har stået på menuen, er det lykkedes en gruppe forskere at få papegøjer til at samarbejde om at finde godbider – helt uden at de kunne se hinanden.

Det skriver Syddansk Universitet ifølge Videnskab.dk.

- Det er, så vidt vi ved, første gang, det observeres hos noget dyr; altså, at en opgave løses af to individer, der ikke kan se hinanden. Det siger noget om, hvor avancerede fugle kan være, fortæller Sara Torres Ortiz, ph.d.-studerende ved Max Planck Institute for Ornithology i Tyskland til Syddansk Universitet.



LÆS OGSÅ: Hvilke menneskelige egenskaber har dyr?



Hun udførte forsøget, da hun var tilknyttet universitetet.

Eksperimentet er simpelt: To fugle præsenteres for hver sin ende af en snor, som – hvis de trækker i den samtidigt – frigiver en snack. Hvis de ikke trækker i snoren samtidig, er der ingen belønning.

Ravne, råger og krager har tidligere har løst udfordringen, men de smukke halvmåneparakitter (Eupsittula aurea) er ifølge Oritz de første til at mestre eksperimentet uden visuelt samarbejde.

- Vi ved ikke 100 procent, hvordan de gjorde. Vi registrerede, at de lavede flere lyde, når de ikke kunne se deres partner, så måske udvekslede de informationer på den måde, siger Sara Torres Ortiz til Syddansk Universitet.

Forskerne er i øjeblikket ved at analysere papegøjernes skratten under eksperimentet, for at se om det er en form for kommunikation, skriver Syddansk Universitet.



Andre artikler på Videnskab.dk:

Må man koge vand to gange?



Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?



Dyr blev ofret for rumfarten