Pas på! Krokodiller kan galoppere

Krokodiller skal man helst ikke skal for tæt på, for så går det galt.

Men så længe, at man er lidt på afstand, så går det nok.

Troede du måske...

For et hold forskere har fundet ud af, at en overraskende stor del af krokodiller kan galoppere, når de når deres topfart. Det viser et nyt studie, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se video af galopperende krokodiller.

Tidligere troede man, at evnen til at galoppere kun var forbeholdt få krokodillearter. Men det nye studie viser, at evnen strækker sig over otte forskellige arter.

Forskerne tror, at evnen til at galoppere må være nedarvet fra krokodillernes landbaserede forfædre, kaldet ’Crocodylomorpha’.

- Vi har mistanke om, at det at springe og galoppere giver små krokodiller bedre acceleration og manøvredygtighed, som er meget brugbart, når man flygter fra fare, siger hovedforfatter på studiet, professor John Hutchinson, specialist i evolutionær biomekanik fra Royal Veterinary College i London.

Forsøget med dyrene blev foretaget på St. Augustine alligatorfarm og i zoologisk have i Florida, hvor forskerne optog video af 42 individer fra 15 forskellige arter.

Dyrene var placeret for enden af en bane og blev lokket til at løbe ned til den anden ende.

- Hvert dyr krævede en forskellig motivation, nogle af dem ville slet ikke gå. Kaimanerne og alligatorerne blev bare siddende og hvæsede og kæmpede, siger professor John Hutchinson til The Guardian.

Forskerne fandt, at større krokodiller havde mindre tendens til at galoppere. Den største galopperende art var en cubansk krokodille, som oftest er omkring to meter lang.

