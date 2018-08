Passer det virkelig, at kokosolie er 'ren gift'?

I et populært foredrag på YouTube kalder Harvard-professoren Karin Michels kokosolie for 'ren gift' og 'en af de værste fødevarer, du kan spise.

Foredraget er indtil videre blevet set over en million gange.

Men selvom Karin Michels har en pointe i, at der ikke findes solid evidens for, at kokosolie skulle være et vidundermiddel, maner danske forskere til ro: Følg kostrådene som altid, lyder det. Det skriver Videnskab.dk.

Kokosolie er ellers de senere år blevet hypet som en ny superfood. Superfood er et begreb, der bruges for visse typer af mad, der er særligt rige på blandt andet vitaminer og mineraler, og mange har anbefalet brugen af kokosolie over andre typer fedtstof i madlavningen.

Kokosolie indeholder næsten 90 procent mættet fedt, hvilket er mere end dobbelt så meget som svinefedt.

Flere studier har vist en sammenhæng mellem mættet fedt og en øget risiko for hjertekarsygdomme, fortæller seniorrådgiver Sisse Fagt, som arbejder ved DTU Fødevareinstituttet.

- Der er tale om en lidt skarp retorik, men derudover kan det godt være, at hun (Karin Michels, red.) har nogle pointer. I sidste uge var det stenalderkost, der fik et hug, og ugen før da var det noget andet. Der er jo en grund til, at myndighederne hele tiden er så kedelige og siger ’spis varieret og efter kostrådene’ i stedet for 'spis de her superfoods', siger Sisse Fagt, som forsker i ernæring og sundhedsfremme.

Det er stadig ikke afgjort videnskabeligt, hvordan kokosolie i sin helhed påvirker din risiko for hjertekarsygdomme.

Hvis du ikke kan vente så længe, før du kaster dig over aftensmaden, må du for nu stille dig tilfreds med de officielle kostråd:

Skær ned på det mættede fedt, som eksempelvis kokosolie og smør, og brug hellere alternativer som rapsolie og olivenolie, hvis der er brug for fedtstof på panden.

Og hvis du er typen, der bare er vild med kokosolie, kan du jo altid trøste dig med, at der endnu ikke er nogen Harvard-professor, som har sagt, at man ikke må bruge det til andre ting end sin madlavning.

