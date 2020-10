Pingvin-'mumier' afslører oldgamle kolonier

Vi er vant til at forestille os pingviner i store grupper, der vralter henover isen.

Og det har de endda gjort ganske længe i de samme grupper. Et nyt fund af pingvinkolonier viser nemlig, at de er op til 5.000 år gamle.

Det skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

I 2016 besøgte Steve Emslie, biolog og professor ved University of North Carolina, området Kap Irizar på Antarktis, og her fandt han udtørrede rester af knogler og afføring fra Adélie-pingviner.

Dette er normalt et tegn på en nyligt opbrudt koloni og derfor ikke usædvanligt på de kanter.

Men Emslie vidste, at arten ikke havde koloniseret den egn i hundredvis af år og satte sig derfor for at finde ud af, hvor resterne kom fra.

I et nyt studie har han haft succes med at sætte dato på de tørre efterladenskaber, der er fordelt på mindst 3 kolonier, som, viser det sig, blev anlagt for mellem 800 og 5.000 år siden.

'I al min tid på Antarktis, har jeg aldrig set sådan et sted før, da ‘mumierne’ ikke holder længe i vinden, fra de bliver udsat for den,' forklarer han til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Gennemsnitstemperaturen ved det sydlige Kap Irizar er generelt lavere end Nordantarktis, men i de seneste år er mere is begyndt at smelte, hvilket lader til at have afdækket fundene.

'De tidligere kolonier blev sikkert etableret i varmeperioder, hvor afsmeltning åbnede området for Adélie-pingvinerne,' forklarer Emslie til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Geology.

