Pingvin-mysterium: Forskere aner ikke, hvorfor pingvin-koloni forsvinder

Verdens største kongepingvin-koloni er skrumpet med 90 procent, og forskere aner ikke hvorfor.

En række franske pingvin-forskere fra Chizé Centre for Biological Studies bryder i disse uger hovedet med lidt af et mysterium.



Verdens største kongepingvin-koloni er nemlig blevet 90 procent mindre på lige omkring 30 år, og forskerne aner ikke hvorfor, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det drejer sig om kongepingvin-kolonien på den subarktiske ø Île aux Cochons.



Bestanden er pingviner på øen er således skrumpet fra en halv million ynglepar i 1980’erne til små 60.000 ynglepar i 2015.

Øen, der har været kendt siden 1960’erne, har ikke været besøgt siden 1982, men forskerne har målt arealet, som yngleparrene dækker på øen, gennem satellitbilleder, og de viser således, at kolonien er skrumpet dramatisk ind siden 1980’erne.



Det mystiske er, at andre lignende kongepingvin-kolonier ikke er blevet mindre. Faktisk er nogle vokset, mens andre har holdt et stabilt niveau.



Derfor afskriver forskerne også klimaforandringerne som forklaringsårsag.



Forskerne fremstiller i stedet en række andre forklaringsmuligheder i deres videnskabelige artikel, der netop er publiceret i tidsskriftet Antarctic Science.



Det kunne for eksempel være, at en stor del af pingvinerne er flyttet til andre kolonier, men det virker usandsynligt, da kongepingviner er ekstremt loyale overfor deres fødested.



Forskerne peger også på, at skadedyr som mus og vilde katte kan have skabt et sygdomsudbrud i kolonien.



»Årsagen til den massive tilbagegang i kolonien forbliver et mysterium, som absolut skal løses,« skriver forskerne i studiet.

