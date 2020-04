Planeter 'danser' i sjældent smuk symfoni

Gennem tiden har vi opdaget hundredvis af stjerner med flere omkredsende planeter rundt om i vores galakse.

Hvert system er unikt, men et bestemt planetsystem, der kredser om stjernen HD 158259 i en afstand af 88 lysår fra Jorden, skiller sig alligevel lidt mere ud end andre. Det skriver sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Omkring stjernen, der er lidt større end Solen, kredser seks planeter. Efter at have fulgt stjernen i syv år har astronomer nu opdaget, at alle de seks planeter kredser om HD 158259 i næsten perfekt ’baneresonans’.

Baneresonans betyder, at kredsløbet mellem to legemer og det objekt, de kredser om, er tæt forbundne.

I vores eget solsystem er det meget sjældent, at dette fænomen finder sted mellem planeter, og det bedste eksempel er nok Pluto og Neptun.

De to legemer har, hvad man kan kalde to tredjedele baneresonans. For hver to omgange, Pluto tager om Solen, tager Neptun tre. Det er som to sekvenser af et stykke musik, der afspilles samtidig. hvor den ene sekvens har to takter, mens den anden har tre.

Baneresonans er også blevet identificeret i exoplaneter, der er planeter udenfor vores solsystem.

Men det særlige ved HD 158259 er, at alle de planeter, der kredser om den, er i næsten perfekt 3:2-resonans med den næste planet i rækken, hvis man starter fra midten og bevæger sig udad.

Det betyder, at for hver tre omgange, hver planet tager, så tager den næste planet i rækken to omgange.

Ved hjælp af analyser af lysforhold og målinger fra TESS-rumteleskopet er det lykkedes et internationalt hold, ledet an af forskere fra University of Geneva i Schweiz, at udregne planeternes præcise kredsløb.

Og ifølge forskerne bag tyder den meget systematiske baneresonans på, at planeterne ikke har dannet sig der, hvor vi ser dem i dag.

'Den her slags systemer menes at være dannet langt fra stjernen, før de migrerer mod den. I det her scenarie spiller resonansen en vigtig rolle,' siger Stephane Udry, der er professor i astronomi ved University of Geneva, til sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Resonansen menes nemlig at være resultatet, når unge planeter i udkanten af den såkaldte protoplanetare skive vokser og migrerer indad. Det skaber en kæde af baneresonans gennem hele systemet.

