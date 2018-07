Planter i hjemmet advarer om sygdomme og bakterier

Udover at være pænt interiør og rense luften hjemme i din stue, så kan planter i fremtiden måske være med til at sikre dit hjem mod skimmel og andre bakterier.

Forskere er nemlig i gang med at forvandle normale stueplanter til alarmer, der kan opdage farlige kemikalier som eksempelvis svampe og samtidig advare os. Det skriver magasinet Science ifølge Videnskab.dk.

Ideen er tidligere blevet testet tilbage i 2012, hvor forskere eksperimenterede med tobaksplanter. Her fandt forskerne først det gen i planten, der ville reagere på potentielt farlige kemikalier og skruede op for, hvordan planten ville reagere på trusler. Det fik dem til at producere orange protein, som kom til syne under ultraviolet lys, hvis de opdagede en sygdomsbakterie nær sig.

Det har nu banet vej for en hel ny slags stueplante, der udover at opdage skimmel også vil kunne opfange luftdrevne bakterier som eksempelvis influenza. Derfor håber forskerne bag projektet på et tidspunkt at kunne præsentere genmodificerede planter, der kan opsnappe virusser ved udluftninger.

Men der går noget tid, før forskerne kan knække koden til at pille ved planternes DNA. Ind til nu er der nemlig ikke særlig meget forskning på området, når det kommer til stueplanters DNA.

