Potensmiddel fra nettet gav mand alvorlig synsskade

En 31-årig mand har skadet sine nethinder, muligvis permanent, efter at have taget en overdosis sildenafil, der er det aktive stof i potenspillen Viagra. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Manden købte den flydende sildenafil på internettet, altså udenom læge og apotek, og han tog en mængde langt over den anbefalede på 50mg.

Væsken, som manden drak direkte fra flasken, kan have været forurenet med andre stoffer.

Det er ikke første gang, at potensmidler er blevet forbundet med synsforstyrrelser. Dog sjældent i så ekstrem grad.

De kendte mulige bivirkninger ved små doser sildenafil er blandt andet sløret syn, blå-tonet syn og øget lysfølsomhed.

• Mandens syn blev i begyndelsen forstyrret af pludselige lysglimt

• Mere end 12 måneder efter de første symptomer, oplever manden stadig, at hans syn er rød-tonet

Forskning i sildenafil i mus har vist, at stoffet kan give genetiske mutationer.

Og mandens nethinder har undergået en tilsvarende strukturel forandring efter hans overdosis, bemærker forskerne.

Forskerne har brugt en speciel teknik til at undersøge nethinden i tværsnit, lag for lag, og har vist, at mandens øjne er skadet på mikroskopisk niveau, i det område der varetager farvesynet.

Faktisk ligner hans lidelse nogle arvelige nethinde-sygdomme hos dyr.

Ingen behandling har indtil videre kunnet afhjælpe mandens synsskade - muligvis fordi han er skadet helt ned på celleniveau.

