Presset på land: Her begår hvalros selvmord

De ufrivillige selvmord skyldes en kombination af smeltende is og et dårligt syn

Oversvømmelser, udsultede isbjørne og isbjerge, der kollapser - scener, vi automatisk forbinder med klimaforandringernes påvirkning af verdenen, som vi kender den i dag.

En ny Netflix-dokumentar skildrer imidlertid en mere direkte og dramatisk konsekvens.

I 'Our Planet' bliver vi således vist, hvordan hvalrosser - forvirrede af det svindende isdække og deres samtidige dårlige syn - ufrivilligt kaster sig i døden, som klippet herover viser.

De store dyr ser nemlig kun godt, når de befinder sig i vand, og forstår derfor ikke, hvor høje klippeskrænterne er.

Alt, de ved, er, at de er nødt til at slutte sig flokken forneden og sammen finde mad, forklarer seriens fortæller, den berømte naturforsker og -formidler David Attenborough.

Det skriver Daily Mail.

- Når de bliver sultne, er de nødt til at vende tilbage til havet. I deres desperation for at gøre det, falder hundreder fra højder, de aldrig skulle have bevæget sig op i.

Presser bestanden

Det er det svindende isdække, der gør, at stadigt flere hvalrosser finder vej til fast land, forklarer Verdensnaturfonden WFF, der er medskaber af serien.

Her er de yderst modtagelige over forstyrrelser fra mennesker, fly og rovdyr så som isbjørne, som kan skræmme dem og altså jage dem på 'blind flugt' ud over eksempelvis klipper, som i videoklippet.

Den smeltende is er ikke ensbetydende med, at hvalrosserne uddør, men antallet vil svinde, konkluderer en rapport om klimaforandringernes påvirkninger fra 2015.

'Det er sikkert, at landbaserede steder alene ikke understøtter det samme antal hvalrosser, som den blandede, sæsonbestemte brug af hav is og jord har tilladt tidligere', skrev forskerne.