Pyh! Derfor kan du lugte ost på lang afstand

Det er ikke et tilfælde, at mennesker har stærke holdninger til stærke oste

Hvis noget lugter af ost, sved eller sødt, så kan du højst sandsynligt lugte det ret tydeligt.

Mennesket har nemlig udviklet mange flere lugte-receptorer specielt designet til disse typer af lugte. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra Sidra Medicine i Doha i Qatar mener, at mennesket har udviklet en særlig god evne til netop disse lugte, fordi det i tidligere tider kunne hjælpe os med at finde ud af, hvilken mad der var god at spise.

Vores lugte-receptorer sidder i området mellem øjnene og toppen af næsehulen.

De er cirka på størrelse med en femkrone og indeholder en stor mængde nerveceller.

Forskerne undersøgte lugte-receptorer i mennesker og i mus for at sammenligne dem med hinanden.

For at finde ud af, præcist hvilken type lugte-receptorer henholdsvis mus og mennesker har, skulle forskerne udtrække mRNA-molekyler ud fra hver enkelt prøve.

Dette molekyle spiller en væsentlig rolle, når gener producerer proteiner.

Så forskerne brugte mængden af molekylet mRNA som indikator for, hvilke gener der var 'tændt', og hvilke der var 'slukkede'.

Det viste sig, at både mus og mennesker har flere receptorer for lugte som ost, end for andre typer af lugte.

Udover ost, indikerer forskernes arbejde, at vi er særligt gode til at lugte:

Sur mælk

Svovl

Sved

Vanilje

Nellike

Grunden til dette er ifølge forskerne sandsynligvis, at mennesket i tidens løb skulle kunne skelne mellem mad, der var ’moden’ og klar til at spise, og mad der var rådden og ikke længere kunne spises.

Hos mus er det dog en anden sag. Her skal årsagen til de specialiserede lugte-receptorer findes i arbejdet med at søge efter en mage.

I den forbindelse fungerer disse typer af lugte nemlig som seksuelle signalstoffer – også kaldet feromoner.

