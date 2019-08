Rekord-brande i Amazonas kan ses fra rummet

Der er kommet flere skovbrande i Brasilien.

For mens der i hele år 2018 officielt blev registreret 40.000 brande i landet, er tallet for 2019 allerede oppe på rekord-høje 73.000 skovbrande mellem januar og august, viser en optælling foretaget af Brasiliens rumfartsagentur, INPE. Det skriver Ritzau på baggrund af Reuters ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan sammenligne før- og efterbilleder af brandene i Amazonas.

Særligt lige nu tager skovbrandene til.

»Det, som vi er vidner til, er tiltagende afskovning,« siger Ricardo Mello fra Verdensnaturfonden WWF's Amazon Program ifølge Ritzau.

Normalt tager skovbrande til i den tørre årstid om sommeren, mens de aftager i oktober eller begyndelsen af november.

Ifølge INPE's satellitdata forsvinder et skovområde på størrelse med en fodboldbane hvert minut.

Brandene har resulteret i tyk røg, som har ligget over byerne og skabt problemer for fly. Millionbyen São Paulo henlå i mørke i flere timer.

Ritzau skriver desuden, at mange af brandene er påsat af personer, som vil have ryddet regnskov for at få jord til landbrug.

Brandene har udløst kritik af landets præsident, Jair Bolsonaro, der har udmeldt, at han ønsker bedre muligheder for at 'udvikle Amazonas' til blandt andet landbrug og minedrift.

Flere miljøorganisationer har kaldt præsidenten for 'miljøfjendtlig' på grund af hans støtte til skovhugst, mineindustri og landbrug, som nedbryder regnskoven.

