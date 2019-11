Ren 'Breaking Bad': Kemi-lektorer sigtet for at fremstille metamfetamin

Det lyder som noget, der er taget direkte ud af Netflix-serien ‘Breaking Bad’:

To lektorer i kemi ved Henderson State University i Arkansas, USA, er arresteret og sigtet for at fremstille stoffet metamfetamin.

De to kemikere, Terry D. Bateman på 45 år og Bradley A. Rowland på 40 år, har været på tvungen orlov siden 11. oktober i år, og nu er det altså kommet frem, at det skyldes en mistanke om, at de har produceret stoffer.

Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Sagen begyndte 8. oktober i år, da et område på universitetet måtte skærmes af og lukkes ned på grund af en »udefinerbar kemisk lugt«, fortæller Tina V. Hall, en kommunikationsansat fra universitetet.



Læs mere på Videnskab.dk: Sådan undgår du at slå stinkende prutter

En undersøgelse viste, at lugten skyldes en forhøjet mængde af benzylchlorid fra et af laboratorierne i området.

Benzylchlorid kan bruges til fremstillingen af flere ting som farvestoffer og medicin, men altså også metamfetamin.

Tina V. Hall vil ikke kommentere på, hvorvidt episoden med den forhøjede mængde benzylchlorid er knyttet til de to lektorer, men faktum er, at de begge er på orlov og lige nu er sigtet for at fremstille metamfetamin.

En af lektorerne, Terry D. Bateman, kunne ellers fejre sit 10-årsjubilæum på universitetet, der tæller omkring 3.500 studerende, i april i år.

Om sagen med de to kemikere ender lige så dramatisk som ‘Breaking Bad’-serien, hvor hovedpersonen Walter White bliver en storkriminel narkobaron, må tiden vise.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Derfor er Breaking Bad så god en serie

Mikrodosering: Kan psykedeliske stoffer behandle og optimere hjernen?

Overraskende mange i nattelivet har taget stoffer