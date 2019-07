Robotinsekt bruger lys til at flakse rundt

En lille robot på godt et kvart gram får energi fra lys til at flyve rundt. Endnu kan forskerne dog ikke kontrollere den.

En sværm af robotbier eller en lille mekanisk myg, der flyver på solenergi.

Det er nogle af de vilde forestillinger, man kan gøre sig, når man ser den imponerende insektrobot RoboBee X-Wing, som forskere fra Harvard University står bag. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Robotten vejer bare 259 milligram, har fire vinger, der kan slå 170 slag i sekundet, og så flyver den på energi fra lys.

RoboBee X-Wing er den hidtil letteste maskine, der kan flyve uden at være koblet til en strømkilde.

Det lille mekaniske insekt er godt 6,5 centimeter langt, og dets vingefang måler 3,5 centimeter.

Vingerne styres af to muskellignende plader, der bevæger sig, når lys rammer de små mikroskopiske lysfangere, der vejer 10 milligram hver.

Indtil videre er RoboBee X-Wing kun blevet testet under kontrollerede forhold, hvor den har fløjet på en kombination af LED-lys og halogen, så den er stadig på et tidligt stadie.

Lige nu ville det kræve tre gange så meget lys, som sollys normalt kan give, at få robotten på vinger under åben himmel, vurderer en af forskerne bag Noah Jafferis, der er videnskabelig medarbejder på Harvard University, ifølge New Scientist.

Noah Jafferis fortæller også, at han håber på, at robotten en dag ville kunne bruges til at undersøge meget små, sprækkede og svært tilgængelige områder, hvor den eksempelvis kunne overvåge miljøforhold eller andet.

'Den kunne sagtens lande på et blad, hvis man havde brug for det, hvilket en quadrokopter (luftfartøj med fire opretstående propeller, red.) ville være alt for tung til,' siger Noah Jafferis til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Næste skridt for forskerholdet er at få robotten til at flyve i rigtigt sollys og installere nogle sensorer, så den kan kontrollere, hvor den flyver hen.

