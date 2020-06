Rovdyr med sabeltænder overrasker forskerne

Ikke alle sabelkatte gad at løbe byttet ned. Nogle var godt tilfredse med at finde et kadaver, de kunne sætte tænderne i, siger forskere

Når du hører ordet 'sabeltand', tænker du måske på sabelkatten Smilodon fatalis, der hærgede i Nordamerika for millioner af år siden - en avanceret, dolktandet kæmpe, der ikke har været sjov at komme i nærheden af.

Men faktisk fandtes der et væld af forskellige forhistoriske, sabeltandede dyr. Det skriver University of Bristol i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra universitetet har undersøgt det sabeltandede pungdyr Thylacosmilus atrox, der var på størrelse med en jaguar.

Og de har fundet ud af, at sabeldyr i det hele taget havde en adfærd, der var langt mere alsidig, end man hidtil havde troet. Det kan sige noget om, hvordan økosystemet var for millioner af år siden, skriver University of Bristol i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Thylacosmilus atrox ligner måske ved første øjekast en dødsensfarlig jæger.

Men forskerne fra Bristol har lavet en nærmere undersøgelse af særligt dyrets tænder, og undersøgelsen viser ifølge forskerne, at dyret formodentlig har mindet mere om en ådselsæder end om en drabelig jæger.

Thylacosmilus' sabeltænder så nemlig anderledes ud end andre sabeldyrs ved at være mere trekantede som en klo, fremfor at være mere flade som et knivsblad.

- Thylacosmilus’ kranium og hjørnetænder er mindre stærke, når det kommer til at dolke, end Smilodons, men de er stærkere, hvis de skal ’trække noget tilbage’. Det tyder på, at Thylacosmilus ikke brugte sine hjørnetænder til at dræbe, men måske til at åbne kadavere, siger medforfatter Stephan Lautenschlager fra University of Birmingham i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Den nye indsigt i Thylacosmilus kan give forskerne et praj om, hvordan livet på Jorden så ud for fem millioner år siden, da økosystemet var radikalt anderledes fra i dag.

Dengang fandtes enorme 'terrorfugle' (Phorusrhacidae), der måske har været i toppen af fødekæden:

- I Afrika i dag er det pattedyrerne, der er dræberne, og de store fugle, for eksempel gribbe, der er ådselsædere. Men måske var det omvendt for fem millioner år siden i Argentina, siger medforfatter lektor i evolutionær biologi Borja Figueirido i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

