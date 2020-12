Rumkapsel leverede helt særlig pakke

Det er første gang, at man har indsamlet stenprøver, der ikke blot er samlet på overfladen af en asteroide

En japansk rumkapsel returnerede lørdag til Jorden med en helt særlig pakke.

Rumsonden Hayabusa2, som kapslen blev sendt fra, har været på en asteroide, hvor den har lavet en mindre sprængning for at indsamle materiale fra under overfladen på asteroiden.

Og det er første gang, at man har indsamlet stenprøver, der ikke blot er samlet på overfladen.

Det er blot anden gang, at man har indsamlet prøver fra en asteroide.

Sonden har været på en rejse på 300 millioner kilometer og hentet materiale fra asteroiden 'Ryugu', der betyder 'dragepalads' på japansk.

Sådan så det ud, da kapslen styrtede mod Jorden og landede i den australske vildmark. Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Ritzau Scanpix/Morgan Sette

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Asteroiden, Ryugu, er en såkaldt C-type asteroide, og den er interessant, da den er stort set uændret, siden Solsystemet blev skabt for 4,6 milliarder år siden.

Dermed kan de indsamlede materialeprøver fra Ryugu muligvis gøre os klogere på Solsystemets oprindelse og dermed fortælle os noget om, hvordan Jorden blev skabt.

