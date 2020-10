Rumsonde tager prøver med hjem fra 'livlig' asteroide 

At kortlægge universet er en endeløs rejse, og som næste skridt på den er NASA ved at udforske asteroiden Bennu.

Og eftersom NASA’s sonde har fundet tegn på vand og organisk materiale, har det bestemt været turen værd. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Der er tale om den amerikanske rumsonde OSIRIS-REx, der for tiden kredser om den kun 500 meter store asteroide Bennu, og som her i oktober er ved at forberede sig til at indsamle nogle prøver, som skal bringes tilbage til Jorden.

Siden sonden OSIRIS-REx landede på asteroidens overflade, er der udsprunget seks videnskabelige artikler på baggrund af den indsamlede data.

Videnskaben har nu et godt billede af asteroiden, og dataen afslører også dens komplekse historie.

En analyse har blandt andet fundet vandbærende molekyler på Bennu.

En anden analyse med infrarødt lys afslørede desuden organisk materiale på Bennu, hvilket stemmer overens med en teori om, at asteroider kunne have bragt livets ingredienser til Jorden engang.

Og Bennu er også ‘livlig’ på andre måder, da den ofte slynger stykker af sig selve ud i rummet.

Forskere har målt stykkernes baner for at regne på asteroidens tyngdefelt og udregne dens indre struktur.

Den 20. oktober skal OSIRIS-REx begynde sin rejse tilbage til Jorden, nu med prøver fra Bennu. Det skriver Videnskab.dk.

Det vil hjælpe videnskaben med at forstå både asteroider, men også selve Solsystemets oprindelse.

De seks artikler om udforskningen af Bennu er blevet offentliggjort i de videnskabelige tidsskrifter Science og Science Advances.

