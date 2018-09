Rusland og USA efterforsker mulig sabotage på rumstationen

Mystikken breder sig, efter at astronauter opdagede huller i Den Internationale Rumstation, der ser ud til at være boret med et værktøj.

Var der i virkeligheden tale om sabotage, da Den Internationale Rumstation, ISS, pludselig begyndte at lække ilt på grund af et mikroskopisk hul i en transportkapsel?

På russisk tv har chef for det russiske rumagentur Roskosmos, Dmitrij Rogozin, i hvert fald luftet muligheden.

Nu har Roskosmos og NASA udsendt en fælles pressemeddelelse, hvori de skriver, at hullet efterforskes, og at der ikke er yderligere kommentarer. Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Hullet blev først opdaget 29. august. Det måler omkring 2 millimeter, og en første forklaring var, at det kunne være forårsaget af et sammenstød med en mikrometeorit.

Det udelukker Dmitrij Rogozin dog nu, da hullet ser ud til at være lavet indefra.

Hullet blev fundet i en russisk transportkapsel, et såkaldt Soyuz-fartøj, der er koblet til Den Internationale Rumstation, og de seneste dage har russiske medier også spekuleret i, om der kan være tale om sabotage.

Det russiske parlamentsmedlem og tidligere kosmonaut Maxim Surayev foreslog ligefrem over for The Guardian, at gerningsmanden kan være en psykisk ustabil astronaut, der gerne ville hjem før tid.

En artikel i den russiske avis Kommersant har ligeledes bemærket, at Soyuz -fartøjet er tættest på den amerikanske afdeling på rumstationen.

I avisen står der også, at Roskosmos har bedt om sygejournaler og videooptagelser fra rumstationen, og at NASA har nægtet at udlevere disse.

Rumagenturerne har ikke kommenteret på ovenstående, men skriver i pressemeddelelsen, at man er opmærksomme på de spekulationer, der cirkulerer i medierne.

Deres ønske er, at man venter med at drage nogle konklusioner, til efterforskningen er færdig.

