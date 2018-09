Russiske medier: Læk ved rumstation kan være sabotage

Flere russiske medier påstår, at der kan være sabotage bag hullet i en rumkapsel, der er tilsluttet Den Internationale Rumstation

Det hul, der i sidste uge blev opdaget af astronauter ombord på Den Internationale Rumstation (ISS), skyldes ikke et stenslag fra en lille meteorit, som først antaget.

Hullet blev boret af et menneske, og nu påstår flere russiske medier ligefrem, at der kan være tale om forsøg på sabotage. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hullet blev opdaget i en russisk Soyuz-rumkapsel, der i øjeblikket er ankret fast og forbundet med rumstationen.

- Der var adskillige forsøg på boringer, sagde Dmitry Rogozin, leder af den russiske rumfartsorganisation, Roscosmos, på russisk TV mandag aften.

Han tilføjede, at hullet blev boret 'med usikker hånd', og at en officiel undersøgelseskommission vil forsøge at finde personen bag.

Spekulationerne går på, at hullet enten er blevet boret i rummet af en astronaut eller er opstået i forbindelse med produktionen - med eller uden overlæg.

Hullet er siden blevet repareret, og astronauterne på rumstationen har ikke på noget tidspunkt været i fare.

Det russiske parlamentsmedlem og tidligere kosmonaut Maxim Surayev foreslår ifølge The Guardian, at gerningsmanden kan være en psykisk ustabil astronaut, der gerne ville hjem før tid.

Surayev er medlem af Vladimir Putins regeringsparti.

Den teori afviser Alexander Zheleznyakov, der er tidligere rumfartsingeniør. Til det russiske medie TASS siger han, at det er så godt som umuligt at bore et hul i vægtløs tilstand.

En anonym kilde i rumfartsindustrien foreslår ifølge TASS, at hullet i rumkapslen kan være opstået under test-missioner, der fandt sted i Kazakhstan, og derefter er blevet skjult.

