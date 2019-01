Så du lysglimtet? Meteor ramte blodmånen

Var du blandt de heldige og morgenfriske, der kunne se blodmånen 'live' i mandags?

Nu viser det sig, at blodmånen gemte på endnu en overraskelse: Flere observatører meddeler, at de har opdaget glimtet fra en meteorit, der styrtede ned på Månen i optagelserne fra formørkelsen. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Fra Jorden lignede nedslaget bare et lille lysglimt, der var væk igen på et splitsekund.

Astronomen Jose Maria Madiedo fra University of Huelva har bekræftet, at der virkelig var tale om et meteoritnedslag.

Sammen med sine kolleger har han i årevis ventet på at se et meteoritnedslag under en måneformørkelse, og ved denne lejlighed havde forskerne fordoblet antallet af teleskoper, der var stillet skarpt på Månen.

- Jeg havde på fornemmelsen, at det ville blive denne gang, det ville ske, fortæller Jose Maria Madiedo til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Men astronomerne var ikke de eneste på sagen, for rundt omkring på nettet lagde mange live-seere af måneformørkelsen mærke til lysglimtet.

En bruger på Reddit gjorde opmærksom på fænomenet efter få timer, og senere samme dag begyndte astronomer at tale om fænomenet på Twitter.

Meteorittens størrelse er endnu ikke blevet formelt fastslået, men Jose Maria Madiedo mener, at den formentlig har vejet omtrent to kg og haft nogenlunde samme størrelse som en fodbold.

- Kombinationen af den formørkede overflade og en masse mennesker, der så med, gjorde det meget mere sandsynligt, at glimtet fra nedslaget blev set - og det minder os om, at Solsystemet stadig er et meget dynamisk sted, siger direktør for Royal Astronomical Society Robert Massey til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

