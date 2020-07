Så lang tid skal vi være på et rumskib, før vores sprog vil være uforståeligt

Måske kender du filmen ’Wall-e’, hvor en lille, venlig robot er efterladt på Jorden for at rydde op efter en menneskehed, der samtidig med lysets hast rejser igennem universet.

Her befinder de sig ombord på et såkaldt ’Generation Ship’ (et rumskib, hvor nye generationer opstår isoleret fra Jorden).

Menneskene på rumskibet kender ikke længere til livet på Jorden, som vi gør i dag. Der er gået mange generationer, siden man sidst befandt sig på den blå klode.

To lingvister i USA har nu undersøgt, hvordan sproget potentielt kunne udvikle sig på sådan et rumskib.

Det skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Lingvisterne, Andrew McKenzie, der er lektor ved University of Kansas, og Jeffrey Punske, professor ved Southern Illinois University, skønner ifølge Universe Today, at der ikke vil gå mere end 10 generationer, før det moderne engelsk, som studiet tager udgangspunkt i, vil have ændret sig radikalt og være næsten uigenkendeligt fra dét, vi kender på Jorden.

Det gør de med udgangspunkt i viden om, hvordan sprog udvikler sig i sværttilgængelige egne på Jorden.

Der findes forskellige sprogstammer på Jorden, hvilket betyder, at flere af de sprog, vi taler i dag, stammer fra det samme ophav. Den indoeuropæiske sprogstamme deler sig for eksempel i så forskellige sprog som græsk og hindu.

Ifølge forskerne er den udvikling sket på grund af tid og afstand. Det er den samme udvikling, man formodentlig ville se i et ’Generation Ship’, hvor sproget vil komme til at afspejle den virkelighed, de rumrejsende selv har - og i mindre grad spejle den, man finder på Jorden.

'Jo længere væk, man kommer [fra Jorden], jo mindre vil man tale med folk derhjemme. Generationer vil opstå og forgå, og der vil i sidste ende ikke være nogen at tale med derhjemme,' siger forskerne ifølge Universe Today.

Derfor er det vigtigt, at der er nogen på skibet, der er i stand til at forstå, hvordan sproget udvikler sig, så man undgår at skabe konflikter og misforståelser, hvis rum-generationen forenes med andre kolonister, mener forskerne.

Med andre ord har lingvisterne nu et argument for, hvorfor de skal med på rumskibet, hvis Jorden engang må forlades.

