Så lidt træning skal der til for at forlænge livet markant

Lidt havearbejde eller en gåtur med hunden af og til kan betyde forskellen mellem liv og død.

Der har gennem tiden været skrevet meget om, hvad man kan gøre for at leve et langt og sundt liv. Men måske handler det bare om ikke at sidde stille, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Et nyt studie fra Norges Idrætshøjskole har vist, at selv lettere aktiviteter som havearbejde eller en gåtur med hunden ser ud til at kunne betyde forskellen mellem liv og død for de ældre.

I hvert fald lever folk, der rører sig bare en lille smule, længere end dem, der stort set ikke bevæger sig.

Studiet viser, at det at være stillesiddende kan være forbundet med hjertesygdomme og - i værste tilfælde - en tidlig død.

Forskerne er dog også kommet frem til, at hård og mere intens motion lader til at være mere givende end den lettere form for fysisk aktivitet.

Men da det for mange ældre kan være en udfordring at dyrke mere intense former for motion, kan de lette fysiske aktiviteter være et godt kompromis.

'Det er afgørende for ældre, som måske ikke kan udføre aktiviteter med moderat intensitet, at en smule lettere bevægelse også har positive effekter,' forklarer Ulf Ekelund fra Norges Idrætshøjskole, som er hovedforfatter på det nye studie, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet er et såkaldt metastudie, og det er lavet ved at gennemgå en række eksisterende studier på området, som har undersøgt i alt 36.000 mennesker med en gennemsnitsalder på 63 år over 5-6 år.

De studier, som det nye studie er baseret på, er alle baseret på overvågning af deltagernes fysiske udfoldelser og altså ikke deltagernes egne rapporteringer, hvilket styrker studiet resultater.

Til gengæld kan den type registerstudier, som det nye studie har dykket ned i, ikke definitivt afgøre, om det er selve motionen, der er skyld i hele den positive effekt, eller om det blot er sundere mennesker, der dyrker mere motion.

Forskerne har forsøgt at udelukke andre faktorer ved at tage højde for alder, køn, BMI og socioøkonomisk status, samt hvorvidt deltagerne ryger eller ej.

